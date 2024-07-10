Аномальна спека в Україні: українцям нагадали п'ять важливих правил поведінки при тепловому ударі

В Україні найближчими днями синоптики прогнозують аномальну спеку. Якщо людина довго перебуває під впливом прямих сонячних променів або у теплому приміщенні, у неї може розвинутися небезпечний стан — тепловий удар. Він виникає внаслідок перегрівання тіла та порушення теплового балансу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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«Якщо ви підозрюєте тепловий удар у себе чи близьких, зателефонуйте за номером 103 — диспетчер допоможе вам сконтактувати з лікарем та за потреби надішле бригаду екстреної медичної допомоги», — повідомили у відомстві.

Поради МОЗ у випадку теплового удару:

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1. Перейдіть або перенесіть постраждалого у затінене прохолодне місце.

2. Охолоджуйте постраждалого. Використовуйте прохолодні вологі рушники, льодяні пакети (прикладати на шию, пахвові западини, пах), щоб знизити температуру тіла.

3. Якщо постраждалий у свідомості, давайте йому пити воду, але невеликими порціями.

4. У разі блювання, покладіть людину на бік.

5. Стежте за станом постраждалого: диханням, пульсом і свідомістю до прибуття медичної допомоги.

«Тепловий удар є небезпечним станом, який може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вміти розпізнавати його симптоми та знати, як надати першу допомогу», — нагадали в МОЗ.

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Як писали «ФАКТИ», раніше «Укрзалізниця» дала «спекотні» поради пасажирам поїздів.

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