На 60-й день протиправних обшуків БЕБ та силовиків Винниківська тютюнова фабрика запрошує ЗМІ: що відбувається

У четвер, 11 липня, пресслужба Винниківської тютюнової фабрики запрошує усіх представників ЗМІ на 18:00 до себе на підприємство у Винниках — на спілкування з керівництвом компанії та представниками силових органів.

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«Саме нині минає 60-ий день протиправних і безпідставних обшуків працівниками Бюро економічної безпеки та інших силових відомств на підприємстві», — йдеться у заяві пресслужби.

Зркрема, там нашолошують, що у журналістів буде можливість ознайомитися зі ситуацією на фабриці, оглянути її, а також поспілкуватися зі слідчими БЕБ.

Подія особливо злободенна з огляду на те, що, як очікується, саме сьогодні силовики мають пред’явити ухвалу суду на продовження обшуків та блокування роботи фабрики ще на 30 днів.

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«Головне питання до них: що знайшли за 60 днів обшуків та блокування роботи? І що ще намагаються шукати 30 діб?» — запитує пресслужба підприємства.

Також у пресслужбі наголошують, що вже час назвати замовника цього протиправного наїзду на Винниківську тютюнову фабрику — найбільше вітчизняне підприємство тютюнової галузі майже з 250-річною історією.

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«Чи це має зробити саме підприємство? Скільки ще триватиме ця правова вакханалія в угоду сірим ділкам тютюнового ринку родом з Одеси, які скооперували свої дії з визнаним на державному рівні спонсором міжнародного тероризму в Україні, який продовжує платити мільярдні податки до російського бюджету? Скільки ще має прилетіти ракет на „Охматдит“ в Києві, які фінансує цей міжнародна компанія, продовжуючи працювати в росії? І скільки з цим ще буде миритися українське суспільство?» — обурюються представники компанії.

Нагадаємо, що раніше БЕБ безпідставно заблокував роботу одного з найбільших платників податків Західної України.

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