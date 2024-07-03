Принцу Гаррі дуже не вистачає такого спілкування: стало відомо, за ким сумує опальний Сассекс

Про возз'єднання принца Гаррі з королівською сім'єю ходить багато чуток, але що далі, то ясніше: неможливе так і залишиться неможливим. З кожним роком родичі все більше віддаляються від опального Сассекса та його дружини Меган Маркл.

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І якщо раніше інсайдери заявляли про те, що Гаррі найсильніше засмучує втрата статусу у вищому британському суспільстві, то зараз з'явилася нова інформація. Виявляється, принц буквально вбитий горем через неможливість спілкуватися з одним із членів королівської родини.

І ні, це не його рідний батько чи брат, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Джерело, близьке до Гаррі, повідомляє: принц не може зрозуміти, чому його близька подруга Кейт Міддлтон перестала йому довіряти і повністю відрізала від новин щодо своєї сім'ї та свого стану здоров'я.

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«Він убитий горем і спантеличений тим, як його усунули від спілкування [з Кейт] і, мабуть, навіть не задумалися про це», — цитують інсайдера журналісти.

Переломним моментом стала поява дружини Вільяма на параді Trooping the Colour на честь дня народження короля. Гаррі, якого на захід не запросили, був по-справжньому засмучений — виявляється, він мріяв підтримати улюблену невістку особисто.

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Саме в цей момент, як заявляє джерело, принц остаточно усвідомив, що для найближчих родичів його не існує.

«Йому дуже хотілося опинитися там — хоча б для того, щоб підтримати Кейт цього, мабуть, неймовірно важкого для неї дня. Той факт, що йому доводиться спостерігати за нею по телевізору або у мережі з відстані 6000 миль, сильно засмутив його. Це справді доводить, що він став аутсайдером. Він неймовірно пишається нею і натхненний тим, що у неї, очевидно, дуже гарні лікарі, вона виглядає здоровою та в хорошому настрої. Але той факт, що він не може спілкуватися зі своєю улюбленою невісткою особисто, це удар під дих. Йому неймовірно важко із цим жити», — цитує видання слова інформованого джерела.

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Уточнюється, що Гаррі та Кейт кілька разів навіть телефонували одне одному, але цього виявилося замало. Коли конфлікт між герцогом Сассекським і королівською родиною був менш напруженим, Міддлтон зв'язувалась з ним потай від Вільяма, щоб підтримати.

Однак численні випади Гаррі на її адресу в мемуарах «Запасний» зробили свою справу — тепер принцеса в глибокій образі на нього.

Зважаючи на все, криза у спілкуванні з родичами позначилася не тільки на Гаррі. Раніше стало відомо, що навіть Меган Маркл готова закопати сокиру війни. Герцогиня запропонувала Кейт Міддлтон помиритися незадовго до першої за пів року появи принцеси Уельської на публіці.

ЗМІ також пишуть, що принц Гаррі підшукує собі житло в Лондоні для того, щоб спілкуватись зі своїми товаришами, коли він буває в Великій Британії.

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