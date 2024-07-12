«Це багато для нього означає»: чому Чарльз III ділився зворушливими спогадами про старшого сина

75-річний Чарльз ІІІ, який має особливі відносини з принцем Джорджем, виступив з промовою з нагоди 25-ї річниці Сенедду (валлійського парламенту), в якій говорив про відносини принца Вільяма з народом.

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Король сказав: «Це важлива віха на шляху, який я мав честь розділити з вами все своє життя — в часи, які були сповнені великих змін, глибокої скорботи і величезних досягнень. Попри все це, з кожним роком моя повага та любов до людей цієї древньої землі поглиблювалися, — пише Hello! — Мені дуже приємно бачити, що зв'язок мого сина з цією особливою землею продовжується, зокрема, він повернувся до Англсі — Ініс Мон — місця, яке, як я знаю, так багато для нього означає. Тому я з незліченними особливими спогадами і особливою гордістю можу приєднатися до вас, коли ми роздумуємо над останньою чвертю століття історії, яку ми розділили, і за яку ви — у вашій роботі в цьому Сенедді — несете велику відповідальність».

Вільям, який став принцом Уельським у вересні 2022 року, жив зі своєю дружиною Кейт на острові Англсі, коли служив пілотом пошуково-рятувальної служби RAF в RAF Valley з 2010 по 2013 рік.

Днями 42-річний Вільям зустрівся зі своїм льотним інструктором. Це був перший візит Вільяма на базу після того, як у серпні минулого року він став Королівським почесним повітряним комодором RAF Valley, перебравши на себе цю роль від короля.

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Чарльз повернувся до Сенедда вперше з вересня 2022 року після свого сходження на престол і смерті королеви Єлизавети II.

Його та дружину Каміллу зустрічав почесний караул Королівської валлійської гвардії та натовп школярів. Король був одягнений у темно-синій костюм зі смугастою краваткою, в той час як королева мала гарний вигляд у ніжно-рожевій сукні-пальто і крислатому капелюсі з рафії.

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Король у Вельсі

У Сенедді подружжя зустрілося з партійними та парламентськими лідерами, а також послухало виступ нової арфістки короля Маред П'ю-Еванс, яка вперше виступила на цій посаді.

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У 1999 році була створена Національна асамблея Уельсу, і багато повноважень, які раніше належали уряду Великої Британії, були передані Уельсу. Зараз ця установа, відома як Сенедд, зазнала значних змін і стала повноцінним парламентом, здатним ухвалювати закони у найважливіших сферах.

Раніше повідомлялося, що новий портрет короля Чарльза та королеви Камілли випущений з нагоди Дня збройних сил.

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