«Був активним учасником Революції Гідності»: на Чернігівщині поховали бійця, який пішов на фронт добровольцем

Небесний легіон Бахмацької громади поповнився полеглим захисником — бійця Дмитра Кобця провели в останню дорогу, повідомляє міська рада.

Земляки розповідають про нього як людину щиру, відкриту, товариську. Як про надзвичайно вихованого, скромного і доброго хлопця. Але у душі цього молодого чоловіка палав вогонь такої любові до рідної землі й справедливості, що він став на шлях воїна, бо хотів жити, а не просто існувати. Бійцю навіки 33 роки.

ВІДЕО ДНЯ

«Дмитро народився в Кишиневі. Закінчив Конотопський професійний аграрний ліцей, де отримав спеціальність „слюсар-механік“. Проходив службу за контрактом на посаді водія пожежного взводу в м. Харків. Згодом працював, а далі служба в ЗСУ, в саперно-інженерній роті. Тоді була військова служба правопорядку. У 2019 році займався підприємницькою діяльністю, зареєструвавши ФОП. Дмитро Кобець був непересічною особистістю, відомою у патріотичних колах. Активний учасник Революції Гідності, згодом став брати участь у різноманітних заходах патріотичного спрямування, займався військово-патріотичним вихованням молоді, будучи інструктором».

Та з перших днів повномасштабного вторгнення Дмитро мужньо став на захист України, яку захищав у Силах спеціальних операцій ЗСУ, на посаді водія-електрика безпілотних авіаційних комплексів. Загинув 5 липня на Сумщині під час виконання бойового завдання.

РЕКЛАМА

«На жаль, підступний ворог обірвав життя Дмитра занадто рано. Дмитро Кобець до останнього подиху боронив свою рідну землю, боровся за суверенітет держави, за рідних, друзів, побратимів, за усіх нас, а тепер янголом-охоронцем оберігатиме Україну з небес!»

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні сина священика з Рівненщини.

РЕКЛАМА

129

Читайте нас у Facebook