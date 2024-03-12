«Гнав поперед всіх по морських хвилях»: 21-річний боєць ССО героїчно загинув на Херсонщині

Горе сколихнуло Пасічнянську громаду на Прикарпатті, де провели до небесного легіону військовослужбовця 73-го морського центру Сил спеціальних операцій — старшину другої статті Андрія Типусяка, йдеться у некролозі. Він забезпечував відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання на Тендрівській косі на Херсонщині, врятувавши багатьох побратимів, сам отримав важкі поранення. Пізніше помер у лікарні. У загиблого воїна залишилася молода дружина та маленький син.

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«Неймовірний, добрий та чудовий хлопець. Який багато сміявся. Любив свою роботу і в 21 рік гнав поперед всіх по морських хвилях. Я називала його „малий“, бо навіть для моїх 26 він дійсно був як бородата дитина… І він вмів ловити бичків, яких на острові солили, а я потім намагалась те гризти. Він любив свою дружину і обожнював свого сина. Чомусь в пам’яті найбільше саме трішки пʼяний Андрій, який розказує про те, як це круто — мати сина… Це дуже болюча втрата. Для побратимів. Для друзів. Для всіх, хто його любив. На жаль, я не можу говорити все, що думаю та відчуваю. Але щиро мрію побачити день, коли настане справедливість для деяких людей», — написала у фейсбуці бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Катерина Галушка.

Проводжала свого героя скорботна громада з розгорнутими державними прапорами та знаменами Сил спеціальних операцій, схиливши у скорботі голови та ставши на коліна.

Чин похорону полеглого військовослужбовця звершили у сільському храмі Святої Параскеви. Поховали героя з усіма військовими почестями на новому цвинтарі села Пасічна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з окупантами загинув багаторазовий чемпіон України.

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