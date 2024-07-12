Дві третини американців хочуть, щоб Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів

Опитування з'явилося в той час, коли тиск на президента США Джо Байдена, кандидата від Демократичної партії, продовжує зростати після невдалого виступу на дебатах 27 червня проти колишнього президента Дональда Трампа, кандидата від Республіканської партії, пише газета Newsweek.

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Нове опитування принесло гарну новину для віцепрезидентки Камали Гарріс, якщо вона замінить Байдена на посаді кандидата від Демократичної партії. Опитування показало, що Гарріс випереджає Трампа — за неї 49% проти 46% підтримки республіканця.

67 відсотків респондентів відповіли, що Байден повинен відійти в сторону і дати можливість комусь іншому балотуватися в президенти. Ще 30 відсотків сказали, що він повинен продовжувати кампанію, а 3 відсотки пропустили це питання.

Що може викликати занепокоєння для президентської команди, так це те, що опитування показало: 62 відсотки демократів і незалежних демократів теж вважають, що Джо Байден повинен піти у відставку. А серед тих, хто заявляв раніше, що голосуватиме за Байдена, 54% сказали, що він має зняти свою кандидатуру.

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Опитування також показало, що 50 відсотків респондентів заявили, що Трамп повинен залишити перегони, тоді як 47 відсотків — що він повинен продовжувати, а 3 відсотки пропустили це питання.

Однак лише 16% республіканців і незалежних республіканців висловилися, що Дональд Трамп повинен покинути перегони.

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Додамо, що днями Байден знову осоромився — вже на саміті НАТО.

Занепокоєння виборців через стан Джо Байдена було настільки значним, що особистий лікар президента США був змушений оприлюднити результати медичного обстеження.

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