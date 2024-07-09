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Відвідував Білий дім вісім разів: лікар Байдена оприлюднив результати його неврологічного обстеження

11:24 11 липня 2024
Байден

Джо Байден не має жодних симптомів хвороби Паркінсона, пояснив його лікар у листі, опублікованому після того, як з'явилися повідомлення про те, що фахівець кілька разів відвідував президента протягом минулого року. Занепокоєння щодо здоров'я президента зросло після того, як Байден погано виступив на дебатах з Дональдом Трампом. Демократи описали його виступ як «неминучу катастрофу і крах», пише news.sky.com.

За даними The New York Times, журнал відвідувачів Білого дому показує, що доктор Кевін Каннард, невролог, який спеціалізується на рухових розладах і нещодавно опублікував статтю про хворобу Паркінсона, відвідував Білий дім вісім разів з літа минулого року до весни цього року.

Однак особистий лікар пана Байдена Кевін О'Коннор опублікував лист, в якому наполягав на тому, що «президент Байден не відвідував невролога поза межами свого щорічного медичного огляду».

«Результати цьогорічного обстеження були детально викладені в моєму листі від 28 лютого: «Надзвичайно детальне неврологічне обстеження знову заспокоїло тим, що не було виявлено нічого, що б відповідало будь-якому мозочковому або іншому центральному неврологічному розладу, такому як інсульт, розсіяний склероз, хвороба Паркінсона…» — додав О'Коннор.

Раніше стало відомо, через що Байден може вийти з президентських перегонів.

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