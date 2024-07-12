У Вашингтоны на полях саміту НАТО відбулася зустріч президентів США та України Джозефа Байдена та Володимира Зеленського. До американського лідера наразі прикуто багато уваги через президентські вибори, що наближаються. Після того, як Байден програв дебати своєму конкуренту Дональду Трампу, в Америці все гучніше лунають заклики до заміни кандидата від демократів.

ВІДЕО ДНЯ

Під час зустрічі із Зеленським президент США наголосив, що Україна зупинила просування росіян на Харківщині та завдала їм значних втрат. «Ви дали зрозуміти, що росія не переможе в Україні. Україна переможе. І я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці цього шляху», — цитує Джозефа Байдена пресслужба українського президента.

Він також повідомив, що погодив новий оборонний пакет для України, а також наголосив, що Америка працює із союзниками по НАТО, аби Україна отримала літаки F-16 цього літа. «Ми покажемо світові, що ми з Україною зараз і в майбутньому», — додав Байден.

Читайте також: Байдена благатимуть відмовитися від участі у виборах — ЗМІ

РЕКЛАМА

Втім, не обійшлося цього разу без обмовок. Так, президент США, передаючи слово своєму українському колезі, назвав Володимира Зеленського «президентом путіним»: «Зараз я хочу передати слово президенту України, який має стільки ж сміливості, скільки й рішучості. Пані та панове, президент путін». Однак швидко зорієнтувався и додав, що Зеленський обов'язково переможе господаря кремля. «Я так зосереджений на тому, щоб перемогти президента путіна, ми повинні турбуватися про це», — додав Байден.

РЕКЛАМА

Вдруге Джозеф Байден обмовився під час підсумкової пресконференції, де його багато питали про вибори. Відповідаючи на запитання про те, чи не розглядає він можливість відмовитися від участі у виборах та поступитися місцем віцепрезидентці Камалі Гарріс, Байден назвав іменем свого конкурента.

Читайте також: Відвідував Білий дім вісім разів: лікар Байдена оприлюднив результати його неврологічного обстеження

РЕКЛАМА

«Я би не обрав віцепрезидентку Трамп бути віцепрезиденткою, якби я не вважав, що вона має достатню кваліфікацію щоби бути президентом», — зазначив він.

Джозеф Байден зазначив, що не збирається зніматися з перегонів — він вважає себе найбільш кваліфікованим кандидатом.

Матеріал «Байден ефективний лише з 10-ї до 16-ї години: як фізична форма президента США впливає на його виступи» читайте на нашому сайті.

Фото https://www.president.gov.ua/

205

Читайте нас у Facebook