Не оновив дані до 16 липня: в ТЦК пояснили, кого та за яких умов не штрафуватимуть

Всупереч рішучим настроям співробітників ТЦК не всім військовозобов'язаним чоловікам, які не оновили облікові дані до 16 липня, доведеться платити за це штраф.

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Про це повідомив старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК та СП Дмитро Молот, передає «Суспільне».

Штрафу зможуть уникнути ті чоловіки, які нададуть документи або інші підтвердження, що говоритимуть про те, що цей громадянин не міг оновити дані впродовж 60 відведених на це днів.



Зокрема, таким документом може бути лікарняний лист, але кожен випадок, за словами Дмитра Молота, буде розглядатись окремо.

«Під час вирішення питання притягнення до адміністративної відповідальності відповідний начальник територіального центру буде аналізувати сутність правопорушення, обставини його виникнення та надавати окрему оцінку для кожного факту», — сказав Молот.

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Також не штрафуватимуть тих, хто зможе довести, що хотів оновити дані, але не зміг достоятися у черзі для цього.

«Якщо людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин цього не може зробити, наприклад, через неможливість достоятися у черзі, то така обставина виключає склад адміністративного правопорушення. Проте такі обставини має підтвердити очільник ТЦК, а також людина повинна про це повідомити й надати відповідні підтверджуючі документи», — додав Молот.

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Зазначимо, що в Україні від 18 травня почав діяти новий мобілізаційний закон, який говорить про те, що всі військовозобов’язані чоловіки мають оновити свої дані до 16 липня. Проте, тих, хто не встигне цього зробити, очікують штрафи — від 17 до 25,5 тисяч гривень. Для офіційних осіб та організацій штрафи ще вище — від 34 000 до 59 500 гривень. Неявка за кожною новою повісткою вважається новим порушенням. Обмежень щодо кількості можливих викликів за повісткою немає. ТЦК мають право висилати щодня по одному виклику на наступну дату від попередньо зазначеної. І щоразу людина сплачуватиме штраф.

Хто має оновлювати дані до 16 липня:

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військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років

призовники й резервісти

заброньовані особи

особи, які мають відстрочку

військовозобов’язані жінки.

Нагадаємо, що якщо не оновити свої дані у встановлений термін, це вважатиметься порушенням правил військового обліку. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність — штраф. Водночас за ухилення від мобілізації можлива і кримінальна відповідальність.

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