Не через гарячу лінію та білборди: військовий розповів, що мотивує українців йти до війська

Екскомандир полку «Азов», а зараз заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів, чому українські мобілізовані та добровольці прагнуть служити саме в 3-й ОШБр.

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За його словами, головне — це ставлення командирів до бійців, навчання новобранців. Такий підхід мотивує мобілізованих служити, захищати рідну землю. Вони відчувають поряд плече побратимів й командирів, які не кинуть солдата.

«В Третю штурмову люди переважно вступають не через номер гарячої лінії та білборди, а через наш бойовий шлях, командирів, ставлення до бійців всередині підрозділу та особливості навчального процесу», — пише Жорін.

За словами військового, з ухваленням закону про мобілізацію, добровольців у війську стало більше. Він вважає, що це підштовхнуло частину людей до прийняття рішення йти в армію. Багато з тих, хто хоче служити, дуже відповідально ставляться до вибору підрозділу.

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Жорін також впевнений, що рекрутингові центри — це важлива частина загального процесу набору до військових підрозділів.

«Саме на цьому етапі, коли людина тільки потрапляє (або готується потрапити) у військо, формується подальша мотивація служити. Але треба враховувати, що все ж таки це лише частина процесу, і окремо такі структури не можуть самостійно справитись зі всіма задачами», — зазначає він.

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Військовий наголошує на тому, що потрібно посилювати роботу з людьми, допомагати їм прийняти свідоме рішення. Тут також зіграти велику роль може й репутація підрозділу, куди потрапляють новобранці.

Нагадаємо, за кілька днів тим військовозобов'язаним, хто не оновив облікові дані, доведеться платити за це штраф. Разом з тим покарання чекає не на всіх. Детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

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