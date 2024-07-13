Не так важливо, як зроблений танк Т-80, як знати, як влаштована душа солдата з Волині: військовий про проблеми у війську



Банкір, а нині військовий, Андрій Оністрат впевнений, що армії зараз потрібний менеджмент. Командири вищої ланки мають думати, де, як і коли можна найкраще використати людину, щоб досягнути поставленої мети

«Головний дефіцит в армії — наявність адекватних людей у командах.

Засобів враження завжди буде не вистачати. Зброю завжди можна взяти сучаснішу. А от люди — є основа всіх процесів. Вони вчаться, керують, використовують.

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Вони застосовують, роблять краще і розвивають.

Хто є найціннішим? Хто може привести людей, кому вірять, за ким підуть. З цим набагато гірше. Під заклики зараз не так, як на початку повномасштабки. Зараз все з розумом і чітким розумінням — де і як?

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Чому треба вчитися фаховим військовим?

Робити пропозиції ! Думати — де, як і коли можна найкраще використати людину.

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Чистий менеджмент, на який ніхто і ніколи не звертав увагу.

Тобто як зроблений танк Т-80 на так важливо, як знати, як влаштована душа солдата з Волині. От і парадокс…

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А тепер питання в студію: «Коли до цього дійде основна частина верхівки ЗСУ?», — пише військовий у Facebook.

У мережі підтримали думку банкіра, який пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення росіян.

«ФАКТИ» писали про те, що під час бою загинув син Андрія Оністрата від першого шлюбу, з яким він разом воював.

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