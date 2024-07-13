Послаблень не буде: в «Укренерго» розповіли, що буде з графіками відключень світла 14 липня
У неділю, 14 липня, компанія «Укренерго» запроваджує дві черги відключень з електрики з 7.00 до 15.00
Тобто будуть діяти обмеження лише для двох груп у чорних зонах графіку.
А після третьої години дня виключатимуть від енергопостачання вже по три групи одночасно.
Електроенергії не буде й у світло-сірій зоні графіку, зазначили в компанії.
Умовно, 1 черга графіків — 4 години обмежень за добу, 2 черги — 8 годин обмежень за добу, 3 черги — 12 годин обмежень за добу, 4 черги — більше 12 годин обмежень за добу.
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