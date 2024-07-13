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Огірковий домашній лимонад: справжній порятунок у спеку

22:25 16 липня 2024
Огірковий домашній лимонад

У спеку хочеться холодненького. Звичайно, їсти одне морозиво не будеш, бо це калорійно. Можна охолоджувати кавун та готувати кавуновий фреш — так роблять, наприклад, на Цейлоні. Прекрасна ідея — смачні лимонади. Домашній лимонад натуральний, і це його головна перевага. А ще не такий солодкий, як у магазині. І ще один плюс — домашній лимонад обійдеться вам бюджетніше, ніж магазинний.

Рецептом огіркового лимонаду поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це дуже смачний літній лимонад, — каже Елла Іванова. — Поєднання огірка та лимона дає ефект свіжості. За бажання можна додати зелений базилік.

Огірковий домашній лимонад

  • 1 яблуко
  • 1 огірок
  • Пару стебел селери
  • Цедра та сік лимона
  • Для солодощі цукор чи мед
  • Лід

Очищений огірок, стебла селери, лимон (цедру та сік), яблуко пропустити через блендер і процідити через сито. У склянку додаємо цукор чи мед, лід та мінеральну воду.

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Дуже просто і водночас освіжаюче!

Смачного!

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Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт освіжаючого абрикосового мохіто, а також холодної кави з молоком та лавандою.

Фото з альбому Елли Іванової

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