Холодна кава з молоком і лавандою: чудова ідея в літню спеку

Літня спека диктує свої правила у всьому. У ресторанах затребувані холодні супи (зокрема, холодний іспанський гаспачо чи огірковий суп) і прохолодні напої — наприклад, лимонад і чай з льодом.

А як щодо холодної кави? ЇЇ різновидів є чимало. Фраппе — це кава з морозивом, а фредо — кава з льодом на основі еспресо або капучіно.

У кафе та ресторанах креативні напої коштують недешево. Набагато економніше готувати їхні вдома.

Рецептом холодної кави з молоком та лавандою поділилася кулінарка Ардія Діаманті.

— Цю каву подають без цукру, але вона буде дуже смачною з медом чи карамеллю, — каже Ардія Діаманті. — Молоко використовуйте нежирне. Подавайте напій у гарній чашці. Думаю, цей рецепт варто взяти на замітку.

Холодна кава з молоком та лавандою Залийте квіти однієї гілочки лаванди окропом, щоб він покривав їх. Настояти до остигання. Процідити. Настій помістити хвилин на двадцять у холодильник. Зварити каву у турці. Заповнити чашку на три чверті. Доповнити холодним молоком та настоєм до смаку. Охолодити у холодильнику. При подачі можна прикрашати гілочкою лаванди. І приємного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт «мармурової» кави зі згущеним молоком, чорносливом і сіллю.

А чайний експерт Люсі Варнава розповіла, як приготувати вдома газований чай та інші прохолодні напої.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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