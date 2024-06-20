Абрикосовий мохіто: порятунок у літню спеку

Мохіто — напій, який багато хто полюбляє. Він освіжає та має яскравий смак. Та й готується просто: подрібнюємо м'яту, лимон, додаємо цукор та охолоджену воду. У сезон полуниці став популярним полуничний мохіто. Також готують цей напій з маракуєю та навіть з грейпфрутом.

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А чому б не спробувати приготувати абрикосовий? Це легко та просто. А результат перевершить ваші очікування. У цьому можете переконатися, приготувавши такий мохіто. Подавайте напій у гарних склянках чи фужерах. Прикрасьте часточкою лайма або лимона, а також гілочкою свіжої ароматної м'яти.

Рецептом напою поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Цей безалкогольний напій гарний для всієї родини, — каже Елла Іванова. — Він не лише смачний, а й корисний. У спекотний день справжня насолода.

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Абрикосовий мохіто 700 г мінеральної води Абрикоси — 7−8 шт. РЕКЛАМА 50 г цукру Сік 2 лаймів РЕКЛАМА М'ята Меліса Абрикоси розрізаємо. Додаємо 100 грамів води та цукор. Проваримо кілька хвилин. Подрібнюємо абрикоси за допомогою блендера. Додаємо м'яту, мелісу та сік лайма. Заливаємо охолодженою мінеральною водою. Насолоджуйтесь!

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Фото з альбому Елли Іванової

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