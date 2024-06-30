Календар городника на липень-2024: коли сіємо, білимо, збираємо врожай

Якщо завершальний день першого літнього місяця, 30 червня, згідно з місячним календарем городника є несприятливим для посадки сільськогосподарських культур, то початок липня — навпаки, сприятливим для таких робіт на дачі.

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Так, з 1 по 4 липня настане гарний період для посіву коренеплодів, баштанних та картоплі в теплиці, а також салату, селери, шпинату у відкритому ґрунті, стверджує «УНІАН».

Настає і час для посадки пізніх квітів, збирання врожаю ягід та фруктів, підв'язування винограду. Не рекомендується прищипувати, пікірувати, пересаджувати рослини та розпушувати ґрунт.

5−7 липня — дні молодика, коли рослини стають вразливими. У цей час їх краще не турбувати.

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9−11 липня — гарні дні для збирання молодої картоплі, цибулі, моркви, зелені, редиски, горошку. Зібрані овочі довго зберігатимуться і добре збережуть смак. Вдало пройде боротьба з бур'янами та шкідниками. Можна білити та обрізати дерева, вносити органічні добрива, робити прищипки та щеплення, але не рекомендується застосовувати мінеральні підживлення та отрутохімікати.

Загалом, основною турботою на ділянці цього місяця стає догляд за рослинами — прополювання бур'янів, поливи, внесення добрив, обрізання дерев та кущів.

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Липень, як вважають метеорологи, буде досить спекотним місяцем. А його перший день зробить Україну найспекотнішою в Європі. 1 липня температура вдень очікується до +30+35 градусів, місцями на сході — до +37 градусів.

Фото Pixabay

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