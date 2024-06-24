Як у спеку знизити температуру в теплиці на 10 градусів: лайфхак для городників

Аграрії, які використовують теплиці для посадки овочів, знають, що рослинам для росту та формування плодів має бути створений необхідний мікроклімат.

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Важливо, щоб розсада мала не тільки тепло, а й достатньо свіжого повітря, щоб не накопичувався конденсат, який може спричинити загнивання рослин.

Відомо, що найкращим способом боротьби з конденсатом і надмірною вологістю в теплиці є провітрювання. Тоді навіть якщо на рослини й потраплятиме волога, вона швидко випарується. При цьому важливо не допускати протягів.

Але досвідчені аграрії знають, що просто провітрювання буває недостатньо. Підтримати необхідну температуру допоможе вапно, пише сайт novosti.info.

Вапно необхідно розвести водою та помалювати теплицю з усіх сторін.

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Розчин вапна утворить перекриття, яке буде стримувати проникнення ультрафіолету та сонячних променів. Таким чином, можна зменшити температуру в теплиці мінімум на 10 градусів.

Такого покриття вистачить на кілька днів з опадами. Потім процедуру потрібно повторити.

Щоб пом'якшити добові перепади температури, можна в теплиці поставити ємності з водою різного розміру. Найчастіше для цього використовують пластикові або металеві бочки великого об'єму. Також підійдуть і пластикові пляшки, покладені в міжряддя і прямо на грядки.

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Крім того, агрономи радять оновлювати ґрунт на тепличних грядках щонайменше раз на чотири роки. Найкраще підійде ґрунт з цілини, очищений від бур'янів і заправлений органікою — компостом, перегноєм, перепрілим гноєм.

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