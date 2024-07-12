«Україна зможе перемогти»: Столтенберг заявив, що саме допоможе це зробити

Під час Вашингтонського саміту НАТО лідери країн-союзниць погодили новий пакет допомоги для України. Він дасть можливість перемогти у боротьбі проти російської агресії. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Ukrinform.

ВІДЕО ДНЯ

«Союзники від початку вторгнення надали Україні безпрецедентну підтримку, включаючи десятки мільярдів євро військової допомоги. Україна мала важкі зиму та весну. Паузи та затримки у наданні військової допомоги мали важкі наслідки на полі бою. Українці продемонстрували видатну мужність та стійкість, утримуючи лінію (оборони). Але ми не можемо допустити та не допустимо, щоб така важка ситуація трапилася знову. На цьому саміті ми змінили напрямок та заклали основу для того, щоб Україна перемогла», — наголосив він.

Єнс Столтенберг нагадав, що під час саміту союзники вирішили розпочати нову місію НАТО із надання безпекової допомоги та тренування для України. Мова йде про створення окремого командування НАТО у Німеччині, до якого будуть залучені близько 700 службовців та із відкриттям логістичних центрів у східній частині Альянсу.

«НАТО візьме на себе також координацію тренування українських сил у навчальних центрах країн-союзниць, планування й координацію надходження міжнародної військової допомоги, забезпечить передання Україні військового обладнання та його ремонт. Альянс надаватиме Україні підтримку у довгостроковому розвитку її Збройних сил. Союзники також погодили головні фінансові зобов’язання для України, мінімальний рівень яких визначений у € 40 мільярдів протягом наступного року. Це зробить нашу допомогу для України більш стабільною з тим, щоб вона могла перемогти».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що НАТО зробить важливу заяву про майбутнє України, а у Польщі готують Український легіон.

РЕКЛАМА

63

Читайте нас у Facebook