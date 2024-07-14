Колишній народний депутат України Олесь Доній поділився думками щодо можливих наслідків замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

«Можна прогнозувати, що наслідки спроби замаху на Трампа вдарять по Україні…

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І я не про більш очевидні речі, як то результати майбутніх виборів Президента, і що переважна більшість аналітиків пише, що тепер шанси на перемогу Трампа значно-значно виросли. Я не про це, тим більше, що незалежно від того, зто переможе, Україні слід вибудовувати свою політику з будь-ким з Президентів США, незалежно від партійності і прізвища.

Я маю на увазі, вплив такого замаху на американську громадську думку, думку американського істеблішменту та корекцію внутрішньої політики.

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Після замахів такого рівня завжди влада будь-якої країни починає посилювати засоби безпеки, зміцнюються спецслужби, в чомусь урізаються права і можливості звичайних громадян, і ще-змінюється (на якийсь час) громадська думка. Значна частина громадян починає замислюватися про власну безпеку, медіа будуть цю тему висвітлюватимуть, і як наслідок, незалежно від перемоги тепер того чи іншого кандидата, виборці вимагатимуть і хотітимуть більшої зосередженності державної політики США на внутрішніх проблемах, а не на зовнішніх. Об'єктивно, проблеми України, наші з Вами проблеми, пані і панове, як і проблеми решти світу на певний час для американців відходитимуть на другий-третій-четвертий план. На перший план тепер виходитимуть питання внутрішньої безпеки. З усіма наслідками.

От так якийсь не сповна розуму американський стрілець здійснив додатковий удар по Україні…" — написав він.

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