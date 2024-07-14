Момент істини для США: аналітик про замах на Трампа та його ймовірні наслідки

Російський політичний публіцист на еміграції, науковий співробітник університетського коледжу Лондона Володимир Пастухов розповів, як може позначитися замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа на виборчій кампанії у США.

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«Стріляли у Трампа — потрапили у Байдена. Пара сантиметрів в один бік від вуха Трампа відокремлювали Байдена від перемоги. Ці ж пари сантиметрів в інший бік наблизили його до майже неминучої поразки. Трамп, який відноситься зі сцени агентами Секретної служби, в якому політична тварина ніколи не засинає, встиг вивернутися і створити картинку, яку Байдену не перебити. Як сказав герой фільму «Джентльмени», «Цього вже не побачити». Сценарій, за якого Демпартія в режимі форс-мажору зніме Байдена з дистанції, з одного з можливих перетворюється майже на безальтернативний. Питання, чи розбудить цей постріл інше «президентське сімейство» і чи ризикне воно зробити високу ставку в цій грі, ввівши в неї Мішель Обаму. Картинці білого незламного чоловіка можна протиставити тільки картинку чорної незламної жінки.

Знаючи про схильність Трампа до конспірології і трохи звикнувшись до його політичного стилю, жодного разу не буду здивований, якщо наступним ходом стане твердження про спробу Байдена усунути конкурента руками найнятого чи то ЦРУ, чи то ФБР агента за підтримки Секретної служби, яка імітувала недбалість. Це додасть фарб у виборчу кампанію і змусить Байдена, якщо він таки дивом зачепиться за свій стілець, перебувати до її останнього дня в оборонній позиції. Загалом, навіть якщо це і був акт екзальтованого одинака — прихильника Демпартії, то наслідки будуть такими, якими бувають, коли агресивні фанати вибігають на поле і зривають гру: технічну поразку своєї команди.

Варіантів розвитку ситуації навколо виборів у США небагато:



1. Байден дістає з кишені якийсь немислимий козир: Трампа садять у в'язницю (причому за щось серйозніше, ніж незаконна виплата грошей моделі за те, щоб тримала мову за зубами), або його з другої спроби таки вб'ють.



2. Байден нічого не знаходить у своїх кишенях і просто мертвою хваткою чіпляється за своє крісло, воля Демпартії паралізована, вони разом йдуть на дно, повторюючи сумний досвід британських консерваторів.



3. Демпартія знаходить сили відірвати Байдена від стільця, причому можлива його дострокова відставка з посади президента, але не знаходить тих наручників, якими до нього можна прикувати Мішель Обаму, і виходить у вибори у стані повного розброду та хитання з розколом між правим і лівим крилом, ведена або Каміллою Гарріс, або лідером демократичної більшості, або кимось, хто все одно реально не в змозі протистояти Трампу.



4. Демпартія домовляється з кланами Обами та Клінтон, долає розбіжності та виводить Мішель Обаму на бруствер. Тоді на нас чекає велике полювання, де шанси Трампа на перемогу все одно кращі, але не абсолютні. Це буде незабутнє видовище, своєрідний момент істини для Америки", — написав він.

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