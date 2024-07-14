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Суспільство та люди

Загинув, рятуючи своїх побратимів, 22-річний Максим Храпко з «Райдужного»

17:32 14 липня 2024
Храпько Максим

Україна втратила ще одного свого захисника. 10 липня в Харківському шпиталі внаслідок отриманих поранень помер мешканець Таїровської громади на Одесчині Храпко Максим Сергійович. Максиму було лише 22 роки.

«Це стало ще одною трагічною звісткою для всієї громади. До повномасштабного вторгнення хлопець жив звичайним життям. Проживав у масиві „Райдужний“, закінчив Одеський технічний морський коледж, працював механіком. Мав велике добре серце, був справжньою опорою для своєї сімʼї та батьків, у яких був єдиною дитиною», — розповіли уТаїровській селищній раді.

У скрутну для країни хвилину Максим покинув все і пішов воювати. Він загинув, рятуючи своїх побратимів.

Прощання з Максимом Храпком і його проводи в останню путь пройдуть у понеділок, 15.07.2024.

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«Об 11:15 створюємо живий коридор у ж/м „Райдужний“ від арки будинку № 4. Церемонія прощання відбудеться біля будинку № 2, де проживав Максим», — розповіли у громаді.

Редакція «ФАКТІВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Храпка, який повернувся додому на щиті!

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Вічна памʼять Герою!

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор та музикант Ігор Воронка.

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