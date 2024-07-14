Загинув, рятуючи своїх побратимів, 22-річний Максим Храпко з «Райдужного»

Україна втратила ще одного свого захисника. 10 липня в Харківському шпиталі внаслідок отриманих поранень помер мешканець Таїровської громади на Одесчині Храпко Максим Сергійович. Максиму було лише 22 роки.

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«Це стало ще одною трагічною звісткою для всієї громади. До повномасштабного вторгнення хлопець жив звичайним життям. Проживав у масиві „Райдужний“, закінчив Одеський технічний морський коледж, працював механіком. Мав велике добре серце, був справжньою опорою для своєї сімʼї та батьків, у яких був єдиною дитиною», — розповіли уТаїровській селищній раді.

У скрутну для країни хвилину Максим покинув все і пішов воювати. Він загинув, рятуючи своїх побратимів.

Прощання з Максимом Храпком і його проводи в останню путь пройдуть у понеділок, 15.07.2024.

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«Об 11:15 створюємо живий коридор у ж/м „Райдужний“ від арки будинку № 4. Церемонія прощання відбудеться біля будинку № 2, де проживав Максим», — розповіли у громаді.

Редакція «ФАКТІВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Храпка, який повернувся додому на щиті!

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Вічна памʼять Герою!

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув актор та музикант Ігор Воронка.

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