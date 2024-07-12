На фронті загинув актор та музикант Ігор Воронка

З початком російської навали на фронт пішли представники багатьох професій, у тому числі й митці — актори, музиканти, письменники, поети… Багато хто з них вже віддав життя. Нещодавно повідомлялося про загибель відомого київського актора-лялькаря Євгена Невинського, який майже рік вважався зниклим безвісти. Значиться серед зниклих безвісти й артист Національної капели Думка Ігор Воронка. Про його загибель повідомила дружина.

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«З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігора Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити… Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час», — пише у соцмережах його дружина Марина.

Фото Open Opera Ukraine

Про загибель митця пише й мистецька платформа Open Opera Ukraine: «Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль».

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Нагадаємо, що цього року в Києві прощалися звійськовим і поетом Максимом Кривцовим з позивним «Далі». Він воював з 2014 року в складі ДУК ПС (67ОМБР), у вільний час на фронті писав вірші та незважаючи на складні умови видав збірку «Вірші з бійниці».

Фото із соцмережі

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