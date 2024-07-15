Смачні, соковиті, яскраві: ідеальна закуска з кавунів взимку нагадає про сонячне літо

Зараз почався сезон кавунів. Цього року врожай ягоди неймовірний, запевняють аграрії. У спеку холодний кавун — це те, що потрібно! У ньому багато води, але мало калорій. Кавун містить корисні сполуки, які допомагають спалювати жир і покращують травлення.

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Кавун також задовольнить любителів солодкого. Але, попри свою солодкість, кавун містить менше цукру, ніж багато інших фруктів.

Але літо скоро мине, а взимку теж хочеться яскравої ягоди, яка здатна підняти настрій та нагадати про теплі сонячні дні.

Консервовані кавуни готуються не складно, зазначають автори сайту з рецептами.

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Для приготування 1 банки 3 л потрібно:

стиглий та соковитий кавун;

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оцту — 3 ст.л.;

цукру — 2 ст.л.;

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солі — 1 ст.л.

Приготування:

З кавуна зрізати шкірку. Кісточки також прибрати. Нарізати досить великими шматками та скласти у стерильну банку.

На 20 хвилин залити окропом. Потім цю рідину злити у каструлю та довести до кипіння.

Залити в банку ще на 20 хвилин. Потім знову злити в каструлю, додати цукор, сіль та оцет.

Закипʼятити все, залити в банку, закрутити кришкою. Перевернути банку на кришку.

Коли банки охолонуть, зберігати у прохолодному місці.

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