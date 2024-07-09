Квас із цикорію: ідеально для спекотного літа

Вам обов’язково слід приготувати чудовий літній напій на основі екстракту цикорія. Він дуже смачний, освіжаючий, вийде у кожної господині, ділиться кулінарка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт кабачкової ікри з часником.

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Потрібно: 10 літрів води,

2 банки по 0, 5 л цукру,

20 г лимонної кислоти,

25 г пресованих дріжджів,

15 — 20 шт. родзинок,

200 мл рідкого цикорію у банках

Приготування:

Закип'ятіть воду, охолодіть. Розчиніть в теплій воді цукор, лимонну кислоту, цикорій та дріжджі, додайте родзинки. Нещільно накрийте ємність з квасом. Та залиште на 3 години при кімнатній температурі. Через три години розлийте по пляшкам, не до кінця. Приберіть в холодильник на ніч.

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Квас готовий, в міру солодкий, ароматний, сильно газований. Дуже нагадує квас з бочки. А найголовніше, він значно дешевший, ніж той бочковий варіант. У ньому немає консервантів, тож термін зберігання 3 — 5 діб.

Нагадаємо рецепт домашньої «коли».

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