Росіяни били по Нікопольщині: понівечена агрофірма, зруйновані будинки

Росіяни вночі та вранці ударними дронами та артилерією обстрілювали Дніпропетровщину. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, агресор поцілив по Нікополю й Марганецькій громаді.

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«Було з десяток атак дронами-камікадзе та артилерією. Агресор поцілив по Нікополю й Марганецькій громаді. Пошкоджені 2 приватні будинки, гараж і заправка. Зачепило лінію електропередач», — повідомив очільник області.

На щастя, люди не постраждали.

У самому Нікополі постраждали дві людини. Через обстріл у приватному будинку сталося займання. Ще 13 осель — побиті. Також пошкоджені 3 господарські споруди та 2 лінії електропередач, зазначив Лисак.

Вчора ввечері після обстрілу росіян у гаражному кооперативі знищені 2 бокси, потрощені 23 автівки та 2 мікроавтобуси.

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Також є руйнування на промисловому підприємстві.

Гучно було й у Марганецькій та Покровській громадах. В останній понівечена агрофірма. У комбайні, що знаходився там, вибило лобове скло.

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Минулої доби ворог також обстріляв Дніпропетровщину, Донеччину і Запоріжжя. У Донецькій області 6 людей загинули, 19 отримали поранення.

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