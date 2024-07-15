Росіяни били по Нікопольщині: понівечена агрофірма, зруйновані будинки
Росіяни вночі та вранці ударними дронами та артилерією обстрілювали Дніпропетровщину. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, агресор поцілив по Нікополю й Марганецькій громаді.
На щастя, люди не постраждали.
У самому Нікополі постраждали дві людини. Через обстріл у приватному будинку сталося займання. Ще 13 осель — побиті. Також пошкоджені 3 господарські споруди та 2 лінії електропередач, зазначив Лисак.
Вчора ввечері після обстрілу росіян у гаражному кооперативі знищені 2 бокси, потрощені 23 автівки та 2 мікроавтобуси.
Також є руйнування на промисловому підприємстві.
Гучно було й у Марганецькій та Покровській громадах. В останній понівечена агрофірма. У комбайні, що знаходився там, вибило лобове скло.
Минулої доби ворог також обстріляв Дніпропетровщину, Донеччину і Запоріжжя. У Донецькій області 6 людей загинули, 19 отримали поранення.356
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