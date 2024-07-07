Ворог вночі атакував Дніпропетровщину, є постраждалі

В ніч на неділю, 7 липня, російські окупанти знов завдали ударів по населених пунктах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

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«Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених», — зазначив він.

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Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років.

Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ.

У місті понівечено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив. Пошкоджено 10 приватних осель, 3 господарські споруди, газопровід. Знищено авто.

Зачепило й техніку рятувальників. Після одного з ударів вони гасили займання у будинку, коли ворог атакував знову. Самі вогнеборці встигли пройти в укриття.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з'ясовують фахівці.

Працювали вночі в області й сили ППО. Бійці командування «Схід» знищили 1 ракету та розвідувальний дрон.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч на 6 липня росіяни вдарили по енергетичній структурі Сумської області. Через атаку росіян були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

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