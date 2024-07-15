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Рецепт ідеального літнього десерту від Тетяни Литвинової: напевне здивує вас своєю простотою і смаком!

9:54 15 липня 2024
зефір

Кулінарка Тетяна Литвинова продовжує радувати своїх прихильників рецептами неповторних ласощів. Сьогодні вона розповіла, як готувати домашній зефір — абрикосовий та смородиновий.

«Цей десерт здивує вас своєю простотою і смаком!» — впевнена кулінарка.

Інгредієнти:
Абрикосовий зефір: білок яйця 70 г, цукор 70 г, кислота лимонна 1 г.
Для сиропу: абрикоси 160 г, цукор 280 г, агар агар (сила 1200) 10 г, вода 200 г.

Смородиновий: 45 г білка, 50 г цукру, лимонна кислота 1 г.
Для сиропу: вода 50 г, 100 г пюре чорної смородини, 160 г цукру.

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Процес приготування Литвинова показала у відео.

Десерт виходить неймовірно красивим та смачним. Домашній зефір зі смородини або абрикосового пюре дуже легкий та ніжний, у міру солодкий. Ця насолода ідеальна для літа, вважає кулінарка.

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Нагадаємо, кондитерка Лариса Левицька з Житомира поділилася своїми секретами корисних ласощів. Зокрема, вона дала рецепти фруктової та ягідної пастили, а також розповіла, як готує яблучний десерт.

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