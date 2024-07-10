«Серед незвичайних смаків пастили — груша з пармезаном та яблуко з кавою»: кондитерка Лариса Левицька про секрети корисних ласощів

Натуральні ласощі цінуються у всьому світі. Проте знайти їх у супермаркетах не так вже й просто. Тож українські кондитери дедалі частіше створюють зефір, пастилу, мармелад, шоколад, цукерки власноруч. Такі смаколики подобаються і дітям, і дорослим. В інтерв’ю «ФАКТАМ» житомирська кондитерка Лариса Левицька розповіла про те, як створює фруктову та ягідну пастилу, а також поділилась рецептом яблучного десерту.

«У Нідерландах яблучну та грушеву пастилу подають до зеленого чаю»

— За фахом я еколог, — розповідає Лариса Левицька. — Мій інтерес до виготовлення пастили почався з роздумів про те, якими смаколиками можна пригощати дітей, щоб було смачно та корисно. Домашня пастила — продукт натуральний. Вона виготовляється без додавання цукру, барвників та консервантів. Така пастила має природний смак та аромат фруктів і ягід. Вона популярна у багатьох країнах світу. У Франції малинова та абрикосова пастила зазвичай присутня на святковому столі, в Іспанії айвову пастилу пропонують до кави, у Великобританії — до кави з вершками. У Нідерландах яблучну та грушеву пастилу подають до зеленого чаю. В Японії сливовою пастилою декорують інші десерти, окрім того, що вживають її як самостійний смаколик. У Туреччині пастилу виготовляють з винограду, додаючи горіхи. А у США — з полуниці, бананів, яблук — іноді з додаванням меду.

ВІДЕО ДНЯ

Пастилу виготовляли ще у давні часи. Перші згадки про подібні до пастили ласощі відомі з часів Древньої Греції. У період Середньовіччя пастила стала популярним десертом в Європі — особливо у монастирях, де її виготовляли з фруктів.

— Як створюєте пастилу?

РЕКЛАМА

— Треба ретельно помити яблука, очистити від шкірки та серцевини, нарізати на шматочки та запекти у духовці до м’якого стану. Потім блендувати до однорідного пюре, поєднуючи зі стиглими ягодами або фруктами й таким чином створюючи певні смаки. Перед процесом сушіння треба вилити пюре на піддон дегідратора, встановити температуру 45 градусів та сушити протягом 10 -14 годин. Дегідратор для сушіння пастили — це пристрій для видалення вологи, що здійснюється шляхом циркуляції повітря при низькій температурі. Після сушіння пастилу нарізують на смужки. Часто пастилу скручують в трубочки, маленькі рогалики, шайбочки. Дуже гарна та вишукана пастила у формі троянди (на фото у заголовку).

«Щоб створити сто грамів пастили, потрібно понад кілограм свіжих фруктів»

— Чи можна приготувати пастилу в домашніх умовах без спеціального обладнання?

— Так, наприклад, в духовці. Для цього потрібно підготувати фрукти та ягоди, зробити пюре, протушкувавши, а потім блендувавши. Пюре треба розподілити рівномірно тонким пластом на силіконовому килимку та сушити у духовці. Пастила готова, коли вона гнучка та не липка. Щоб створити сто грамів пастили, потрібно понад кілограм свіжих фруктів.

РЕКЛАМА

— Чи має значення сорт яблук?

— Я використовую солодкий сорт — «Голден».

— Поділитесь рецептом створення домашньої пастили?

РЕКЛАМА

— Залюбки.

Рецепт яблучної пастили Візьміть 2−3 кг соковитих яблука. Помийте, розріжте їх на часточки й видаліть серцевини. Шматочки подрібніть на пюре за допомогою м'ясорубки або блендера. За бажанням додайте корицю для аромату. На 1 кг яблук беріть 1−2 чайні ложки кориці. Піддони потрібно змастити оливковою або кокосовою олією. Розподіліть пюре однорідним шаром по піддонах. Вийде 5 піддонів. Сушіть 8−12 годин при температурі 50−60 градусів. Час варіюється залежно від того, наскільки соковитими були плоди та шаром якої товщини ви розлили пюре. Пюре має висохнути, щоб його можна було зняти з піддонів. Після приготування, скрутіть пастилу рулетом та наріжте на порції. І смачного!

— Чи можна створити пастилу не з пюре, а з соку?

— Так. Відбувається висушування соку до желеподібного стану. Для цього зазвичай використовують спеціальні дегідратори або низькотемпературні печі. Головне, щоб сік був достатньо концентрованим, тоді після висихання форма пастили зберігатиметься.

— Які різновиди пастили ви створюєте?

— Це яблучна пастила, яблучно-бананова, яблучно-апельсинова, а також ягідна. Я робила й пастилу з кавуна. Вийшло дуже смачно. Серед незвичайних смаків — груша з додаванням сиру пармезан, яблуко з кавою. Можна створити шоколадну пастилу з додаванням какао. Какао додається у фруктове пюре з яблук чи бананів. Можна додати у пастилу й пелюстки троянд, і м'яту. Створювати нові смаки дуже цікаво.

Фруктова та ягідна пастила смачна та ароматна

— Чи можна приготувати овочеву пастилу?

— Чому ні? Можна створити її з кабачка, моркви, гарбуза, буряка.

«Термін зберігання пастили у герметичній упаковці — від шести місяців до року»

— Яка пастила ваша улюблена?

— Мені подобається багато смаків. Найбільше смакує поєднання яблука, банана та полуниці з додаванням горішків. Це дуже ароматна та смачна пастила.

— Розкажіть про критерії якості пастили.

— Звісно, вона має бути смачна та ароматна, на сто відсотків натуральна, не пересушена чи недосушена.

— Які десерти можна доповнювати пастилою?

— Торти та тістечка, сирники та чизкейки, йогурти та смузі, морозиво. Пастила смакує з сиром.

Лариса Левицька: «Пастила популярна у багатьох країнах світу»

— Як правильно зберігати пастилу?

— Помістіть її у герметичний контейнер або закриту скляну банку. Пастилу потрібно зберігати в прохолодному місці, оптимальна температура — від +5 градусів до +15. Вологість у приміщенні має бути низька. Захищайте продукт від прямого сонячного світла. Термін зберігання в герметичній упаковці — від шести місяців до року.

— Що ще створюєте, окрім пастили?

— Дуже подобається готувати ягідні соуси до м'яса. Наприклад, соус з малини та ожини чудово смакує до качки чи індички, відвареного язика. До риби підходить апельсиновий. Він має яскравий привабливий колір, солодкий смак з кислою ноткою, а також дивовижний аромат цитрусових. Вишневий соус ідеально пасує до страв на грилі. Крім вишні, у ньому чимало спецій: чилі, кардамон, кориця, імбир… Сливовий соус — класичний соус азійської кухні. Це оригінальне доповнення до страв з м'яса, птиці, овочів. Солодкуватий смак сливового соусу відмінно підходить до страв, приготованих на грилі або запечених в духовці.

— Ларисо, яке ваше творче кредо?

— Ласощі мають бути смачні, корисні та натуральні. Я прихильниця здорового харчування, тому виготовляю пастилу без цукру, консервантів та барвників.

— Які ваші творчі плани?

— Мрію навчитися створювати букети квітів з пастили. Це філігранна робота, у якій хочу досягнути майстерності.

Раніше львівська кондитерка Наталя Берладин розповіла, як створює домашні ласощі — вишукані зефірні квіти,

Фото з альбому Лариси Левицької

53

Читайте нас у Facebook