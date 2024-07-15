До кінця літа зберете ще 2 врожаї: що досвідчені дачники радять посадити в липні після збирання часнику

Городники, які тільки починають займатися аграрною справою, помилково вважають, що після того, як буде зібрано врожай часнику, земля на цьому місці буде «гуляти».

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Але у липні ще можна посадити деякі культури на грядках з-під часнику й зібрати ще як мінімум два врожаї, пише сайт для городників.

Така земля ідеально підходить для того, щоб вирощувати редис і шпинат. Гідний варіант — листова капуста та ранній горох.

Крім цього, після часнику може рости й інша зелень — кріп, петрушка та кінза.

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А найкращим виходом із ситуації з порожніми грядками стануть сидерати, які здатні оздоровити землю та збагатити її органікою.

Також сидератами можна реанімувати землю на ділянці після картоплі.

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