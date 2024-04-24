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Суспільство та люди

Як отримати довідку про безаварійне водіння та навіщо вона потрібна: поради адвоката

21:31 28 квітня 2024
Заява

У зв’язку з впровадженням у деяких країнах Європи змін в умови перебування транспортних засобів з українською реєстрацією та необхідністю проходження їх реєстрації в країнах перебування українці стикнулися з неможливістю подальшого використання української «Зеленої картки». Та, відповідно, з проблемою скористатися страховими послугами іноземних страхових компаній, ділиться адвокат Олександр Головченко.

«Для оформлення договору автострахування деякі іноземні страхові компанії просять підтвердити власну страхову історію, а також надати інформацію про участь у ДТП, — розповідає адвокат. - Для отримання інформації з Централізованої бази даних МТСБУ щодо історії страхування з обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів та участі у ДТП потрібно подати до МТСБУ заяву в довільній формі. У зверненні мають бути зазначені:

  • адресат (МТСБУ);
  • прізвище, ім'я, по батькові заявника;
  • реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит;
  • індивідуальний податковий номер заявника;
  • адреса проживання (місце перебування);
  • електронна пошта;
  • марка і модель транспортного засобу (опціонально);
  • державний номер транспортного засобу (опціонально);
  • VIN транспортного засобу (опціонально).

Письмове звернення має бути підписане заявником із зазначенням дати. Оформлене звернення у pdf-форматі потрібно надіслати на e-mail МТСБУ".

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, додає адвокат, повертається заявникові.

«Відповідь на звернення може буде надана виключно українською мовою. Зазначені довідки МТСБУ видаються безкоштовно.

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ЦБД МТСБУ була створена у 2010 році. Отже, база даних не містить повної інформації про договори ОСЦПВВНТЗ, що були укладені ДО 2010 року. У зв’язку з великою кількістю запитів опрацювання такого запиту займає певний час. Не варто надсилати запити повторно і дублювати їх. Це не впливає на швидкість опрацювання, а, навпаки, ускладнює його", — підсумував адвокат.

Раніше Олександр Головченко розповідав, хто має право їздити на авто без страхового поліса.

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Читайте також: Чи потрібно при купівлі авто переоформляти страховий поліс: відповів адвокат

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