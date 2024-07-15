Очікувано: дипломат назвав країни, які найбільше лобіюють членство України в НАТО

Дипломат Роман Безсмертний, який вважає, що ми заходимо у століття дуже серйозного силового протистояння у світі, розповів, що Польща, Румунія та країни Балтії є головними лобістами України в НАТО. Все тому, що вони розуміють, що саме Київ захищає їх від вторгнення рф.

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«Вкрай важливо, що країни Балтії, Польщі та Румунії, які є не тільки лобістами України, вони міцно усвідомлюють, що їм настільки ж потрібно НАТО, наскільки й Україна. Зараз ці держави від агресора захищає Україна. А якщо ми подивимось на ті зобов'язання, які мали Сполучені Штати й НАТО по посиленню східного валу, то вони виконуються приблизно наполовину. Зокрема, по особовому складу, який розміщується у цих країнах, по озброєнню, по бронетехніці й так далі. Тобто йде повільна комплектація цих сил», — зауважив дипломат.

Безсмертний додав — якщо говорити про 30 000 військових, які НАТО планує розмістити на території цих країн, то потрібно порівняти сили, які сьогодні діють на російсько-українському фронті.

«Що таке 30 000, і на який це час їх вистачить, — пояснив Безсмертний. — Україна єдина держава на європейському континенті, яка сьогодні може успішно протистояти російській агресії. Дуже добре, що у Варшаві, Вільнюсі, Ризі та Таллінні це розуміють. В Бухаресті та Будапешті свою пісню грають. В Софії взагалі невідомо, про що думають. Не випадково, ці країни є ключовими лобістами України у вступі до НАТО, бо вони прекрасно розуміють, що якщо взяти європейський континент, то Швеція, Фінляндія та Україна є тими силами, на які вони можуть сподіватися. Решта знаходяться в стані становлення».

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з головним сержантом 118-ї окремої механізованої бригади, яка стоїть в Роботиному: «Тут дійсно мужики з залізними яйцями».

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