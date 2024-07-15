СБУ врахує інформацію про діяльність партнерів «Газпрому» на Полтавщині у своїй роботі (документ)

З початку повномасштабного вторгнення за ініціативи СБУ було запроваджено санкції до понад 12 тисяч фізичних та юридичних осіб. Служба безпеки врахує інформацію про проведення робіт з пошуку газу ТОВ «Горизонти» на Полтавщині, головним бенефіціаром якого є партнер російського «Газпрому», громадянин Чехії Карел Комарек.

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Про це йдеться у відповіді СБУ на журналістський запит редакції газети «ФАКТИ».

Зокрема, там йдеться про те, що Служба безпеки веде активну роботу з виявлення агентів російського впливу і застосування до них санкцій.

«З початку повномасштабного вторгнення рф за ініціативи СБУ було запроваджено санкції до більше ніж 12 тисяч фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору закуповувати матеріали, техніку військового призначення і компоненти озброєнь в інших країнах», — говориться у відповіді Служби за підписом начальника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Артема Дехтяренка.

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В СБУ наголосили, що ця робота є таємною, і її результати не розголошуються в інтересах національної безпеки до ухвалення відповідних рішень. Водночас у Службі безпеки підтвердили, що інформація про початок пошуку газу у Полтавській області врахована у роботі відповідних співробітників.

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«Інформуємо, що викладені у листі відомості враховані у службовій діяльності підрозділів СБУ», — йдеться у відповіді відомства.

Як повідомлялося раніше, ексдиректор ДП «Полтаванафтогазгеологія» Геннадій Сікалов у статті для видання «Дзеркало тижня», у Полтавській області розпочало роботу з пошуку газу ТОВ «Горизонти», яке на 20% належить сім'ї західноукраїнських бізнесменів Козицьких, а на 80% - чеському підприємцю Карелу Комареку, який із 2013 року в партнерстві з «Газпромом» володіє газосховищем у Чехії.

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Як зазначається, з 2013 року у Наглядовій раді компанії Комарека працювали офіцери ГРУ, КДБ та ФСБ з близького кола путіна. Один з них — Сергій Трегуб, за даними розслідування «Проект Медиа» є ексрезидентом ГРУ в Сирії, інший — Олександр Медведєв — є кавалером медалі «За освобождение Севастополя и Крыма».

У статті зазначається, що співпраця Комарека з «Газпромом» тривала під час війни — упродовж 2022-го та першої половини 2023-го років. Доля «Газпрому» була скорочена до 3% лише після прийняття 10-го пакету санкцій ЄС, який забороняє використання газових родовищ, якщо серед акціонерів є громадяни рф.

На думку Геннадія Сікалова, той факт, що проведенню робіт ТОВ «Горизонти» не перешкоджає місцева та центральна влада, може пояснюватися тим, що серед акціонерів ТОВ є член родини Козицьких, один з представників якої очолює Львівську ОВА.

«Особливо цікавою ситуація стає, якщо згадати повідомлення про тісну співпрацю цієї родини зі структурами Медведчука. Мною вже подані відповідні заяви до правоохоронних органів. Громада Полтавщини не допустить проникнення газпромовських „фунтів“ в Україну і захоплення ними наших газових родовищ», — заявив Сікалов.

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