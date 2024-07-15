Кожен на своєму місці: Зеленський про порівняння Сирського та Залужного

Споконвічний ворог України, російська федерація, ймовірно здійснила б прорив у Харківській області незважаючи на те, хто обіймав би посаду головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ).

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Таку відповідь дав президент України Володимир Зеленський на запитання журналістів під час пресконференції.

Він нагадав, що наступу ворога на Харківщині передували 8 місяців очікування голосування за пакет американської допомоги. Це було серйозним викликом для Києва.

«Я не хочу порівнювати (Валерія Залужного та Олександра Сирського, — Авт.). Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, щоб було, якби не змінилося керівництво армії. Мені складно сказати. І, відверто, я не хочу про це говорити», — заявив Зеленський.

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За словами керівника держави, вищезгадане є післявоєнним питанням. Водночас важливо поважати та бути вдячним всім, хто працює та воює за Україну.

«Я не вважаю, що якби будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву (у Харківській області, — Авт.). Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли росіяни. І було завдання зайти окупувати Харків», — додав він.

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Зеленський відзначив, що плюсом в призначенні Сирського головнокомандувачем ЗСУ було те, що він знає регіон, оскільки операція зі звільнення територій області проходила саме під його командуванням.

«А це плюс, але знов таки, мені складно порівнювати. Зупинили — молодці, не дали окупувати Харків без пакета — молодці. А потім з деталями будемо розбиратися коли у нас буде пауза», — зауважив президент.

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Зазначимо, що у лютому 2024-го стало відомо про те, що Зеленський підписав указ про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Сирського. Вже у травні президент призначив Залужного послом України у Великобританії.

Фото https://iq.net.ua

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