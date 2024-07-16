Близнюки можуть розраховувати на винагороду за хорошу роботу, а Терезам саме час попросити про збільшення зарплати: гороскоп на вівторок, 16 липня

Вівторок, 16 липня, коли Місяць у квадратурі до Венери може призвести до конфлікту між жінками чи сварки через ревнощі, астрологи вважають днем потужної енергетики, яку треба правильно використати — лише тоді вона принесе користь. Сьогодні варто зосередитися лише на важливих справах, відкинувши все другорядне та не дозволяючи оточенню збити вас з наміченого шляху. День підходить для поїздок ділового та особистого характеру.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Згубні звички, зазвичай, шкідливі, і було б краще їх позбутися. З іншого боку, іноді потрібно чимось насолоджуватися, але все має бути в міру. Порадуйте своїх коханих і здивуйте їх чимось, що їм сподобається. Це може бути невеликий подарунок, смачна їжа чи відпочинок — все, що зробить їх щасливими, інформує Ukr.Media.

Телець

РЕКЛАМА

Відмінний день для спілкування із протилежною статтю, переговорів, знайомств, роботи у співпраці з кимось. При виконанні професійних обов'язків будьте більш терплячими та уважними. Спробуйте щось нове, цікаве, аби урізноманітніти відпочинок. Досить стереотипів.

Близнюки

РЕКЛАМА

День виявиться досить продуктивним для виконання своїх обов'язків. Робота кипітиме, можливо ви навіть отримаєте винагороду за добре виконану роботу. Сьогодні сприятливо витрачати гроші на здоров'я, медичне обстеження, купувати канцелярію та інші речі, необхідні для роботи.

Рак

РЕКЛАМА

Бути таким, як усі, в деяких ситуаціях вигідно, але якщо ви не будете самими собою, ви навряд чи зможете привернути бажану увагу. Приділіть час своєму партнеру, влаштуйте романтичний вечір. Якщо ви вільні, то попросіть друзів познайомити вас із ким-небудь цікавим або зареєструйтеся на сайті знайомств.

Лев

Визначте межі у ваших відносинах, що для вас є нормою, а що ні. Так ви можете запобігти незручним моментам у майбутньому. Якщо давно хотіли внести зміни до свого будинку, то сьогодні чудовий день для цього. Намагайтеся налагодити стосунки з близькими, знайдіть компроміс, якщо між вами виникло непорозуміння.

Діва

Активний день, продуктивний як для роботи, так і для соціального, особистого життя. Буде багато спілкування, розширення кола контактів. У когось день буде присвячений постійним переміщенням містом. Нова інформація засвоюватиметься добре, хтось захоче записатися на цікаві для них курси.

Читайте також: Є шанс повернути кохання: яким знакам зодіаку допоможе ретроградний Меркурій

Терези

16 липня Терези присвятять день вирішенню фінансових завдань. Хтось зароблятиме, інші вирушать за покупками. Якщо давно хотіли попросити про прибавку до зарплати, то сьогодні для цього потрібний день. Оточіть себе людьми, яких ви любите, і насолоджуйтесь спілкуванням з ними. Ви порозумієтеся навіть з тими, з ким були в сварці.

Скорпіон

Присвятіть день своїм бажанням та потребам. Добре також зайнятися зовнішнім виглядом, купити гарну річ у гардероб, або поміняти зачіску. Спорт, масаж, сауну також можна включити до списку важливих справ. Також це добрий час, щоб почати готуватися до поїздки або вже вирушити в дорогу.

Стрілець

Ви завжди маєте дивитися вперед. Не чіпляйтесь за минуле. Ніхто не може змінити того, що сталося. Навчайтеся на своїх помилках, звільніть себе і зосередьтеся на майбутньому. Воно виглядає привабливо. Ваше здоров'я зараз може бути вразливим, не наражайте себе на шкідливий вплив алкоголю, тютюну, шкідливої їжі.

Козоріг

Взаємодія з іншими принесе користь. Плідною буде робота у колективі, у співпраці з кимось. Кожна зміна буде позитивною як для вас, так і для вашого оточення. Якщо хотіли познайомитися з цікавою людиною, то друзі можуть допомогти вам у цьому.

Водолій

Це день продуктивної роботи. Добре пройде взаємодія із високопоставленими людьми, відвідування державних органів. Роботи може бути більше, ніж зазвичай. Тому не забувайте влаштовувати собі перерви на чай, щоби відпочити. Зверніть увагу на своє здоров'я, якщо щось непокоїть, не варто ігнорувати симптоми.

Риби

Ви впевнені у тому, що робите, тому вам вдасться переконати людей у ваших судженнях, а також надихнути їх. Це можуть бути як колеги, так і близькі. Сьогодні до вас можуть звертатися за порадою. В очах деяких ви перетворитеся на людину, яка знає відповіді на багато питань. Вдалий день для початку подорожей, або тільки мріяти про неї, намічати маршрут.

Східний гороскоп на тиждень 15 — 21 липня з порадами астрологів всім знакам зодіаку читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

167

Читайте нас у Facebook