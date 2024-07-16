росія використовує своїх поранених солдатів і військовополонених в атаках «живою хвилею» — ЗМІ

Росіяни відправляють своїх поранених солдатів назад на фронт і використовують українських військовополонених як щит в атаках «живої хвилі», повідомила газета The Telegraph з посиланням на українські війська на передовій.

ВІДЕО ДНЯ

Атаки «живої хвилі» — це фронтальні атаки, що здійснюються піхотними підрозділами без бронетехніки або інших захисних щитів. росія застосовує такі атаки у своїй повномасштабній війні проти України, зокрема, у битві за захоплення Авдіївки в Донецькій області.

Українські солдати кажуть, що росія часто не евакуює своїх поранених, а відправляє їх назад у бій. Або поранених російських солдатів «просто залишають на позиціях помирати», про це ЗМІ розповів український солдат з позивним «Мисливець».

«Це звичайна ситуація, коли поранені російські солдати потрапляють у полон, — сказав він. — За їхніми словами, вони були кинуті напризволяще без їжі і води на смерть своїми ж товаришами».

РЕКЛАМА

Бійці ЗСУ також повідомили, що були свідками того, як українських військовополонених змушували йти перед російськими підрозділами.

«Звичайно, я бачив військовополонених, це обурливо і розриває нас зсередини, таке ставлення до військовополонених є неприпустимим і заборонено конвенціями», — сказав кулеметник Юрій.

РЕКЛАМА

росія продовжує вербувати від 25 000 до 30 000 нових солдатів щомісяця, повідомила наприкінці червня газета New York Times.

Це дозволяє російській армії поповнювати свої війська, щоб продовжувати здійснювати атаки в стилі «живої хвилі».

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що сказав Буданов про загрозу наступу росіян з півночі.

28

Читайте нас у Facebook