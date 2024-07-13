Головний розвідник країни Кирило Буданов прокоментував загрозу наступу окупантів на півночі України. Про це голова ГУР розповів в інтерв’ю NV.

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Відповідь послідувала після запитання журналіста про те, чи вплинуть плани кремля мобілізувати 300 тисяч росіян на наступ окупантів на сході та півночі в найближчі місяці.

«Якщо я почну відповідати на це запитання (про атаку рф з півночі. — Авт.), ми з вами ще спровокуємо паніку. Скажімо так, проблеми є, вони мають тенденцію до загострення», — сказав Буданов.

Також він додав, що «катастрофи немає, але не бачити проблем не вийде».

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«Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми всім казали, що цього не буде. Нічого не було. У той момент, коли ми сказали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу — а може, не буде?» — прокоментував Буданов.

При цьому очільник ГУР не став уточнювати про які напрямки на півночі йде мова.

«Я вже казав комусь із західної преси, що хороших новин у мене в цьому році багато не буде, на жаль», — констатував Буданов.

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Згідно зі зведенням Генштабу на 13 липня, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка наразі без істотних змін. Своєю чергою, на кордоні з Чернігівською та Сумською областями рф зберігає військову присутність, атакує ДРГ та обстрілює прикордоння.

Раніше офіцер резерву ЗСУ та військовий експерт Андрій Крамаров назвав головну умову для того, щоб окупантів можна було «взяти у котел».

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