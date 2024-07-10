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Події

У мережі з'явилося нове відео розстрілу росіянами українських полонених (відео 18+)

17:13 10 липня 2024
Розстріл

Росіяни продовжують скоювати військові злочини. На Запорізькому напрямку російські окупанти розстріляли українських військовополонених. Про це повідомляє Telegram-канал «Україна.Новини».

Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку зс рф.

Застереження: відео містить чутливі кадри, які не рекомендується дивитись людям із вразливою психікою!

Як писали «ФАКТИ», раніше окупанти оприлюднили відео розстрілу українських морпіхів, взятих у полон у Кринках. А ГУР нещодавно ідентифікувало убивць чотирьох українських військовополонених.

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