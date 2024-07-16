Можуть стати притулком для бактерій у ванній кімнаті: що робити з вологими рушниками

Часто, вийшовши з ванної кімнати, ми вішаємо рушник на гачок, прикріплений до стіни. Однак це величезна помилка. На жаль, структура рушника дозволяє йому накопичувати бактерії та мікроби, які розмножуються у вологому середовищі та шкодять нашій шкірі. Що робити з рушниками, аби не наражати на небезпеку своє здоров'я, пише polki.pl.

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Рушник, повішений на гачок у ванній кімнаті, має мало шансів повністю висохнути. А зібрана на ньому волога створює ідеальні умови для розмноження бактерій, які можуть завдати шкоди нашій шкірі. Найкраще, що можна зробити влітку, — це просто повісити рушник на терасі або балконі й дозволити сонячним променям прискорити процес висихання. Тоді він буде пахнути свіжістю.

Коли рушник починає виділяти неприємний запах, це тривожний сигнал, що на ньому вже є шкідливі мікроорганізми. Якщо ви вирішите використовувати його, наприклад, для витирання обличчя, вечірній догляд за собою може виявитися марним і вранці ви помітите на шкірі небажані прищики.

Найкраще міняти рушник хоча б кожні 2−3 дні та перевіряти, чи він встиг повністю висохнути. Взимку в цьому може допомогти тепла батарея. Також не забувайте регулярно прати рушники, які використовуються в сауні, оскільки вони забруднюються нашим потом після сеансу.

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