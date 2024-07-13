Це допоможе прибрати цвіль у ванній: порада досвідчених господинь

Ванна кімната — одне з приміщень у будинку або квартирі, де слід прибирати особливо часто. Саме у ванній може з'явитися пліснява, що не тільки негарно виглядає, а й небезпечно для здоров'я мешканців.

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Разом з тим постійне прибирання за допомогою хімічних засобів теж може вплинути на самопочуття.

Прибирання за допомогою хлоровмісних засобів, особливо якщо у будинку є діти чи тварини, досить швидко провокують корозію, позбутися якої складно. Багато господинь позбавляються цвілі у ванній за допомогою білизни.

Варто замінити засоби із вмістом хлору на кальциновану соду, пропонує сайт «Мирні історії».

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Можна також самостійно приготувати засіб, який вартує копійки, а ефект видно одразу.

Для цього змішати 100 мл оцту 9% з 3 ст. л. спирту, розпорошити розчин на уражені грибком шви та потерти їх щіткою.

Також досвідчені господині рекомендують не завжди мити підлогу зі спеціальним мийним. По-перше, такі засоби досить дороги. Крім того, часто вони залишають липкий слід на підлозі.

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Щоб гарно вимити підлогу слід використовувати підручні матеріали. У відро води насипати 1 ст. л. соди та жменю солі. Такий розчин не тільки добре очищає підлогу, та й не залишає слідів.

А щоб у ванній кімнаті й у всій квартирі був приємний аромат, потрібно додавати кілька крапель ефірної олії у воду для миття підлоги та інших поверхонь.

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«ФАКТИ» також розповідали, як прочистити каналізацію у ванній кімнаті та запобігти появі неприємного запаху.

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