«Розумію їхнє хвилювання»: популярна співачка візьме участь у відборі на «Дитяче Євробачення»

Стали відомі імена українських артистів, які долучаться до вибору фіналістів Національного відбору на «Дитяче Євробачення — 2024». Членами експертної ради у літній «зірковій школі», де навчатимуться учасники лонглиста, стануть Tayanna, Michelle Andrade та Євген Хмара. Цього року у довгому списку виконавців буде не більше як 15 учасників, імена яких стануть відомі до 25 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Фіналістка Нацвідбору на «Євробачення» у 2017-му та 2018 роках Tayanna зізналась, що вона починала свій творчий шлях саме з участі в конкурсах.

— Бувши малою, і я брала участь в дитячих конкурсах дуже багато разів, саме тому я розумію всі їхні хвилювання та вкладений труд, — сказала співачка під час оголошення складу експертної ради.

— Я сама, коли мені було 16, брала участь у конкурсах, і це був великий досвід, який привів мене до моїх мрій та сьогоднішнього моменту, — розказала Michelle Andrade. — Дуже важливо бути з дітьми чесними, але водночас направляти їх так, щоб не зламати, а, навпаки, надихати ставати сильнішими.

РЕКЛАМА

Піаніст і композитор Євген Хмара упевнений, що вони знайдуть достойного кандидата для участі в конкурсі, який гідно представить Україну на міжнародній арені.

За результатами навчання у «зірковій школі» та консультацій з експертами буде обрано 6 фіналістів Нацвідбору. За написання авторських пісень для них відповідатиме музична продюсерка Нацвідбору Світлана Тарабарова, за візуальну складову — режисер і креативний продюсер Євген Кот.

РЕКЛАМА

Фінал Національного відбору на «Дитяче Євробачення — 2024» відбудеться у вересні в форматі телевізійного концерту. 22-й Дитячий пісенний конкурс «Євробачення» вперше в історії відбудеться в Іспанії. Фінал «Дитячого Євробачення — 2024» відбудеться 16 листопада на арені Caja Mágica в Мадриді.

Нагадаємо, що минулого року Україну на «Дитячому Євробаченні» представила Анастасія Димид та з піснею «Квітка» посіла пʼяте місце.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що учасниця «Євробачення-2024» від України випустила вражаюче відео.

98

Читайте нас у Facebook