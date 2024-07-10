Поставили рекорд: «Дитяче Євробачення» вразило новиною

Суспільне мовлення повідомило, що отримало рекордні 309 заявок на участь у Національному відборі на «Дитяче Євробачення-2024». Нагадаємо, приймання заявок на участь в Нацвідборі тривало з 5 червня по 3 липня, а лонглист учасників оприлюднять до 25 липня.

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За новими правилами, наявність авторської пісні цьогоріч не була обовʼязковою умовою участі. Відомо, що 83% з усіх заявок подали дівчата, 17% - хлопці.

«48 годин щастя, радості, цікавих відкриттів та несподіваних моментів, — прокоментувала заявки музична продюсерка Національного відбору на „Дитяче Євробачення“ Світлана Тарабарова. — Іноді шок, іноді милування, але завжди про музику, про любов. Саме так пройшли мої останні дві доби відбору та перегляду рекордних для нас 309 заявок. Мурахи по шкірі в передчутті звершень, які очікують наших дітей попереду».

Цьогоріч лонглист включатиме не більше 15 учасників. За правилами, всі вони мають взяти участь у літній «зірковій школі» — отримати нові знання та навички з вокалу, хореографії й акторської майстерності. За написання авторських пісень для шістки фіналістів Нацвідбору, відповідатимуть Світлана Тарабарова та автор Євген Тріплов. За візуальну складову — режисер і креативний продюсер Євген Кот. Фінал Національного відбору на

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«Дитяче Євробачення-2024» відбудеться у вересні в форматі телевізійного концерту. Нагадаємо, що 22-й «Дитячий пісенний конкурс Євробачення» вперше в історії пройде в Іспанії, 16 листопада в Мадриді.

Минулого року Україну на «Дитячому Євробаченні» представила Анастасія Димид з піснею «Квітка» та принесла найкращий результат з 2018 року — 5-те місце.

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