Безугла потрапила до бази «Миротворця»

Народна обраниця, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту «Миротворець». На сайті «Миротворець» вказано, що нардепка свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, серед звинувачень проти Безуглої:

• усвідомлені публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади та управління України;

• Усвідомлені дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію Збройних сил України;

• перешкоджання законній діяльності Збройних сил України;

• свідомі дії, спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні;

• свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю та використовується Росією для досягнення стратегічних цілей під час планування і ведення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

Як зазначено на сайті «Миротворець», «цілеспрямована та системна» діяльність Мар'яни Безуглої проти керівництва ЗСУ в період з 2022 по 2024 роки має «явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та невстановленої групи осіб інформаційної компанії».

РЕКЛАМА

«Метою якої є дискредитація вищого командного складу Збройних сил України, деморалізація особового складу ЗСУ, зниження рівня довіри громадян України до своїх Збройних сил. Для досягнення цих цілей Безугла з групою невстановлених осіб через соціальні мережі свідомо вводила в оману громадян України та міжнародне співтовариство, публікуючи інформацію щодо діяльності ЗСУ та їхнього керівництва викривленою з явним маніпулятивним характером», — йдеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про відкликання народної обраниці Мар’яни Безуглої з голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

РЕКЛАМА

240

Читайте нас у Facebook