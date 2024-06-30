Джерело новин для Скабєєвой і Соловйова: cеред усіх посадових осіб України росЗМІ найчастіше цитують Безуглу

Народна депутатка, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Марʼяна Безугла, яка не проти очолити Міноборони, увійшла в топ-5 українських публічних осіб, яких найчастіше цитує російська пропаганда. Рейтинг уклала дослідницько-аналітична група InfoLight.UA.

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InfoLight оприлюднила дослідження, яке аналізує топ-40 українських публічних осіб, чиї цитати найчастіше використовуються російською пропагандою. За період з 26 травня по 25 червня 2024 року було оброблено 27 500 новин на п’яти найбільш відвідуваних російських сайтах. Серед найцитованіших виявилися політолог Олег Соскін, генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос, військовий експерт Олег Старіков, Мар’яна Безугла та екснардеп Ігор Лапін.

Усі вказані особи роблять суперечливі заяви, гостро критикують усі рішення військового та політичного керівництва країни, їхні вислови резонують із наративами ворожої пропаганди, яка використовує їх у своїй інтерпретації.

«Російська пропаганда працює достатньо технологічно. Розуміючи що прямі фейки або посилання на якісь власні джерела викликають сумнів навіть у власних зазомбованих мешканців, дуже значний об’єм новин про події в Україні вони генерують з посиланням на українські джерела… Ідеальний варіант, коли джерелом інформації стають ті, кого ніяк не можна пов’язати з росією», — йдеться у дослідженні.

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Серед першої пʼятірки Марʼяна Безугла — єдина чинна посадова особа. Як писали ЗМІ, депутатка систематично дискредитує інституції, яким найбільше довіряє українське суспільство: Збройні Сили, військове командування, волонтерів, незалежні медіа. При цьому інформаційні операції збігаються в часі із активізацією дій окупаційної армії рф.

Чимало опитувань із доволі провокативними питаннями, які нардепка публікує у Facebook, потім з’являються в російських медіа і телеграм-каналах. Наприклад, Безугла запитувала, чи бажають її підписники народним депутатам смерті, чи бажають люди, щоб нардепи сиділи у вʼязниці чи щоб вони відбули на фронт. Також вона опитувала підписників, чи готові вони відмовитися від громадянства, щоб їх не мобілізували на тилові посади та на оборонні підприємства, а також пропонувала запровадити обовʼязкову мобілізацію жінок.

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Широкому загалу Безугла стала відома наприкінці 2023 року, коли розпочала дискредитаційну кампанію щодо тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Зараз вона так само критикує чинного головкома Олександра Сирського, якого позитивно оцінювала до його призначення.

До того депутатка атакувала волонтерську спільноту, навіть зверталась до СБУ із закликом перевірити «мережу» начебто несправжніх волонтерів. Згодом вона заявила, що усі справжні волонтери мають воювати. З квітня 2024 року нардепка атакує «Суспільне» — мовник, що є одним з найбільш професійних, успішних і незаангажованих в Україні.

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У Верховній Раді нардепка запамʼяталась законопроєктом, яким пропонувала дозволити командирам застосовувати до підлеглих вогнепальну зброю, а також проєктом, що запроваджував би довічне позбавлення волі за «присвоєння державних функцій».

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