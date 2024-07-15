Безуглу зняли з посади голови підкомітету з цивільного демократичного нагляду

Народну депутатку України Мар'яну Безуглу, яка постійно критикувала вже колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, а потім переключилася на його наступника Олександа Сирського, зняли з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

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Про рішення парламентського Комітету з нацбезпеки Безугла написала у Facebook.

«Реакцією Комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зняття з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези: не можна дискредитувати військове керівництво, скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і т.д. Утрималися чотири нардепи», — написала вона.

При цьому Безугла наголосила, що підкомітету фактично не існує, та додала, що вирішила залишитися у фракції «Слуга народу» щоб «не підводити президента».

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Нагадаємо, Комітет з питань нацбезпеки ще у січні планував відсторонити Безуглу від цієї посади. Крім того, Рада так і не розглянула відкликання Безуглої з посади заступниці голови оборонного комітету.

Раніше депутатка розповідала, що б вона зробила, якби стала міністром оборони, зокрема, призначивши «несовкового» керівника війська. Депутатка за постійну критику військових сама наражається на критику.

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Фото із соцмереж

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