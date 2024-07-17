«Через безліч перешкод»: Євген Кот відверто розповів про народження донечки

Відомий танцівник та хореограф Євген Кот, який нещодавно став батьком, поділився подробицями моменту народження доньки. Відомо, що дружина Євгена — спортсменка та блогерка Наталя Татаринцева — народила дівчинку шляхом кесаревого розтину в одному з київських пологових будинків. За зізнанням Наталі, пологи виявились важкими та тривали 15 годин.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Євген виклав чуттєве відео, на якому зафіксовані всі найважливіші моменти народження його доньки. Відомо, що дівчинку назвали Лелею.

«Ти йшла до нас так довго… через безліч зневір інших та різних перешкод, — написав під відео Євген. — Навіть під час самих пологів ти пройшла не легкий шлях, але все ж таки прийшла і стала нашим новим всесвітом.

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Ти зачата, виношена та народжена у нашому коханні, у нашій вірі і сильному бажанні побачити та відчути твоє світло. Леля, ти принесла ще більше любові в цей світ".

Наталя Татаринцева з дочкою

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Нагадаємо, пара довго була не в змозі народити дитину і вагітність Наталі стала для них дивом. Євген зізнався, що тепер буде відзначати багато свят, повʼязаних з народженням донечки. Подружжя вже святкує тиждень, як Леля зʼявилася у їхньому житті.

Нагадаємо, нещодавно зірка шоу «Холостяк» втретє став батьком.

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