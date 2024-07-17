«Став нетерпимішим»: відомий актор зізнався у проблемах з коханою

Популярний актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв, який став військовим, зізнався, що зараз переживає складні часи у стосунках зі своєю коханою. Нагадаємо, рік тому режисер, який вже два рази був одружений, почав зʼявлятися з новою обраницею. Нею стала Марʼяна Боцвінюк, яка на двадцять років молодша за Ахтема. У жовтні минулого року актор повідомив, що вони готуються до весілля. Але згодом воно було скасовано.

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«Я став нетерпимішим, — прокоментував ситуацію ЖВЛ Ахтем Сеітаблаєв. — Можливо, нема чим хвалитися у цьому сенсі. Але, як є. Чи закоханий я зараз? Так, у свою професію. А чи вільно моє серце? Давайте повісимо це питання».

Ахтем Сеітаблаєв та Марʼяна Боцвінюк

Нагадаємо, останнім часом Ахтем зʼявляється на фото та відео з паличкою. Актор не зізнається, де саме травмувався, але каже, що активно займається з реабілітологом і скоро повністю відновиться.

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«Мені стає вже краще, — сказав актор. — Скоро буду бігати».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зіркова пара акторів оголосила про розлучення.

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