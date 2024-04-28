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Події

Не допливли: прикордонники дістали з Тиси тіла двох чоловіків

12:42 28 квітня 2024
На місці подій

Українські прикордонники, які котролюють ділянку українсько-румунського кордону, увечері 27 квітня отримали повідомлення про двох потопельників, тіла яких несла стрімка течія.

Тіла потопельників у воді

Завершити рятувальну операцію, до якої залучили співробітників ДСНС і поліції, вдалося лише на ранок, повідомили у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

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І хоча особи загиблих ще встановлюються, прикордоники припускають, що загиблі є військовозобов'язаними, які хотіли нелегально дістатися Румунії, аби не служити в ЗСУ.

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Охоронці кордону зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну лише на ділянці Мукачівського прикордонного загону виявили вже тіла 24 осіб, які безуспішно намагалися подолати Тису.

«Нагадуємо, що незважаючи на зниження рівня води у Тисі, перепливати її вкрай небезпечно, особливо у темний час доби. Гостре каміння, кореневища та рештки дерев, стрімка та холодна течія можуть завдати шкоди життю та здоров'ю», — звертаються прикордонники до громадян України.

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Нагадаємо також, що нерідко «ухилянти» обирають для себе не менш небезпечний гірський шлях втечі за кордон.

Фото Держприкордонслужби України

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