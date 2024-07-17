«Демілітаризована зона на 100 км східніше кордону»: які умови миру підтримають українці

Війна закінчиться тоді, коли росіяни просто перестануть воювати. Але для того в них мають закінчитись або ресурси, або мотивація. Скоріше, ресурси. Бо основна мотивація війни — паразитувати коштом України та мати можливість блокувати невигідні для себе рішення. Про це у своїй авторській колонці написав соціальний психолог Віктор Пушкар.

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«Можливо, війна закінчиться на кордонах 1991 року. Або, скоріше, закінчиться там, де одній стороні зручно оборонятись, а іншій незручно нападати. Якщо Україна програє, — ближче до Дніпра. Якщо програє московія, — до Дону і Кубані. У цю гру можна грати вдвох, втрьох або вчотирьох. Мудрі народи Донбасу, Дону, Кубані та Курщини чекають свого вставання з колін. Донбас історично включає території, які союзний уряд незаконно відібрав в України й прирізав до рф. Кубанці заслуговують на власну державність. Питання „Чиє Сочі?“ — досить складне. Бо черкеси теж мають історичне право на самовизначення», — пише Пушкар.

Пушкар переконаний: Україну влаштує будь-який спосіб повного «випилювання» росіян з Кавказу та деякі способи їх часткового «випилювання», якщо вони відповідають міжнародному праву.

«Демілітаризована зона, приблизно 100 км на схід від кордону 1991 року, під контролем міжнародного миротворчого контингенту теж влаштує. Аби не було війни», — констатує він.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україні пропонують залишити Донбас і погодитись на Крим з подвійним підпорядкуванням.

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