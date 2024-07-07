«Війна, ймовірно, наближається до кінця»: відомий історик навів аргументи

Відомий історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, вважає, що війна рф проти України може наближатись до кінця.

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«Зараз досить часто з’являються сценарії завершення війни, вони припускають втрату територій Україною. Поява такої кількості сценаріїв говорить, що, можливо, війна наближається до кінця, тому що є зацікавленість великих гравців її закінчити, — пояснює Ярослав Грицак. — Проте ключовим питанням є те, чи зацікавлений закінчити війну путін. Відповіді на нього наразі немає. Думаю, що йде гра на підвищення ставок».

Раніше під час дебатів з президентом США Джо Байденом Трамп наголосив, що закінчив би війну ще до моменту вступу на посаду президента. Але додав, що умови путіна, за якими Україна має відмовитись від 4 областей, є неприйнятними.

Водночас з'явилася журналістська інформація про те, що Трамп веде перемовини з рф про те, скільки української території захоче москва.

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