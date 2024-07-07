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«Війна, ймовірно, наближається до кінця»: відомий історик навів аргументи

20:39 9 липня 2024
війна Росії проти України

Відомий історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак, вважає, що війна рф проти України може наближатись до кінця.

«Зараз досить часто з’являються сценарії завершення війни, вони припускають втрату територій Україною. Поява такої кількості сценаріїв говорить, що, можливо, війна наближається до кінця, тому що є зацікавленість великих гравців її закінчити, — пояснює Ярослав Грицак. — Проте ключовим питанням є те, чи зацікавлений закінчити війну путін. Відповіді на нього наразі немає. Думаю, що йде гра на підвищення ставок».

Раніше під час дебатів з президентом США Джо Байденом Трамп наголосив, що закінчив би війну ще до моменту вступу на посаду президента. Але додав, що умови путіна, за якими Україна має відмовитись від 4 областей, є неприйнятними.

Водночас з'явилася журналістська інформація про те, що Трамп веде перемовини з рф про те, скільки української території захоче москва.

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